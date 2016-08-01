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فرج عامر لكلام في الجون: لا نريد جعفر في سموحة لكن على اتحاد الكرة شطبه

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فرج عامر لكلام في الجون: لا نريد جعفر في سموحة لكن على اتحاد الكرة شطبه فرج عامر لكلام في الجون: لا نريد جعفر في سموحة لكن على اتحاد الكرة شطبه

أكد محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن ناديه لا يريد أحمد جعفر مهاجم الزمالك لكنه يجب على اتحاد الكرة أن يشطب اللاعب بسبب توقيعه لناديين.

أحمد جعفر كان انضم للزمالك بعد حصول النادي الأبيض على الاستغناء من بتروجيت لكن بعد أن وقع لسموحة قبل أسابيع.

وقال فرج عامر لبرنامج كلام في الجون الذي يبث عبر إذاعة ميجا اف ام "لم نتفق مع الزمالك على حلول ودية، لا نريده الآن بعد أن كنا وقعنا معه".

وأضاف "ولكن يجب أن يتم شطب اللاعب لأن ظاهرة توقيع اللاعب لفريقين خطيرة، اتحاد الكرة السابق الضعيف هو المسؤول عن ذلك".

وأردف "أحمد جعفر لن يتم قيده حتى نحصل على أموالنا منه ونحن تقدمنا بشكوى ضده هو وأسامة العزب مدافع المصري حتى نحصل على أموالنا".

وتابع "لسنا متمسكين به الآن لأننا نمتلك الكثير من المهاجمين مثل أحمد رؤوف وهاني العجيزي بالإضافة للموجودين".

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فيديو اليوم السابع