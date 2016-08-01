حكاية محمد مجدي – المدافع الهداف بسبب حسام حسن وسر ' لقب مالديني '

من هو محمد مجدي المنضم حديثا إلى صفوف نادي الزمالك؟ لماذا اختلف الحال فجأة للاعب من مدافع احتياطي إلى "هداف". هنا تأتي حكاية FilGoal.com.

محمد مجدي وقع رسميا عقود انضمامه إلى الزمالك لمدة خمس سنوات قبل أن يعلن المصري وبشكل رسمي رحيله عن صفوف الفريق في مقابل 5 ملايين جنيه وحمادة طلبة كبيع نهائي وأحمد سمير كإعارة لمدة موسم. (طالع التفاصيل)

قبل بداية سنة 2016 كان محمد مجدي هو المدافع الخامس في ترتيب مدافعين المصري، ومع أول تعثر في مستوى ويلسون أكاكبو، فرض مجدي نفسه كمدافع أساسي في تشكيل الفريق الساحلي، حتى وصل لقائمة منتخب مصر الأول. ووصل إلى الزمالك.

في 7 نوفمبر 2015 كانت أولى مباريات مجدي مع المصري هذا الموسم في الجولة الرابعة من الدوري، ولم يخرج من تشكيلة العميد منذ ذلك الحين.

لم يتعد الـ 22 من عمره، لكن ثقته في نفسه كبيرة. وبفضل ثقته، أسند حسام حسن له تنفيذ ركلة جزاء حاسمة للمصري أمام الداخلية في وقت متأخر من المباراة.

وربما شعر أنه مدين لمدربه الذي منحه الفرصة، فأراد أن يرد له الجميل بتألقه.

حسام حسن راهن على محمد مجدي وكسب الرهان، وأصبح مكسبا للكرة المصرية بشكل عام.

المنتخبات الوطنية

مخطيء من يظن أن انضمام محمد مجدي لمنتخب مصر وقتها هو الأول له خلال مسيرته الاحترافية، فاللاعب الذي لم يعرف في حياته سوى اللون الأخضر قط وذلك قبل الانتقال إلى الزمالك، انضم لمنتخبات مصر بمختلف أعمارها.

وقصة مجدي التي بدأت قبل 16 عاما، يرويها محمد مجدي لـ FilGoal.com بنفسه.

"ألعب في المصري منذ 16 عاما، دخلت النادي لأول مرة في السابعة من عمري".

"خلال مسيرتي انضممت لمراحل عديدة من المنتخبات الوطنية، لكني لم أكن استمر معهم حتى المرحلة النهائية".

"كنت قريبا من الانضمام للمنتخب الأولمبي الذي أشرف عليه حسام البدري وشارك في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما، لكن ذلك لم يحدث في النهاية".

حسام حسن

أقنع جميع المدربين بمستواه، لكن أحدا ممن توالوا على تدريب المصري وثق به ومنحه الفرصة كاملة سوى حسام حسن.

"حصلت على فرصتي لأول مرة مع كابتن أنور سلامة في مباراة تليفونات بني سويف في الموسم قبل الماضي وكنت وقتها لم أتجاوز العشرين من عمري".

"شاركت في ذلك الموسم بمباراتين أمام بني سويف والقناة، لكني لم أحصل على الفرصة مرة أخرى بعد ذلك، سوى في أخر مباراة من مسابقة الموسم المنقضي أمام الرجاء.

"هذا الموسم كنت المدافع الخامس في ترتيب مدافعين المصري بعد طارق خطاب، ويلسون، محمد جبر وإسلام صلاح".

"قبل مباراة إنبي خضنا مباراة ودية تألقت فيها وسجلت هدفا، فضمني حسام حسن لقائمة المباراة لكنني لم ألعب".

"وفي المباراة التالية بعد الهزيمة من إنبي، أخبرني المدرب أنني سأشترك أساسيا أمام اتحاد الشرطة، ومن هنا عزمت أن لا أفرط في الفرصة وبالفعل لم أخرج من الملعب منذ تلك اللحظة".

مدافع هداف بفضل العميد

بعض المدافعين لا يكتفون بالدفاع عن مرماهم، فيتقدمون ويحرزون الأهداف. محمد مجدي واحد بين هؤلاء.

سجل محمد مجدي هذا الموسم 4 أهداف مع فريقه في 11 مباراة خاضها، جعلوه ثالثا بقائمة الهدافين بناديه.

وبين الأهداف الأربعة، سجل مجدي 3 أهداف برأسه، لم يكونوا وليدة الصدفة.

مجدي يقول "كنت مميزا بالارتقاء العالي طيلة مسيرتي من قبل، لكنني لم أكن مميزا في توجيه الكرة بالرأس".

"حسام حسن يخصص جزء كبير من التدريبات لي كي أتقن توجيه الرأسيات، وبالفعل ظهر ذلك في تسجيلي ثلاثة أهداف حتى الأن برأسي".

"وبشكل عام فحسام حسن لا يترك شيء إلا ويوجهنا فيه، التحركات في الملعب والتمركز الصحيح، قد تبدو تدريبات حسام حسن شاقة، لكنها تفيدنا لأبعد الحدود، وصراحة فأنا مدين له في الانضمام لمنتخب مصر بعد توفيق الله عز وجل".

باولو مالديني

في بورسعيد يطلق عليه جمهور المصري اسم مالديني نسبة للأسطورة الإيطالية باولو مالديني، قد يكون ذلك للتشابه في الشكل أو حتى في طريقة اللعب، ولذلك سأل FilGoal.com عن سر اللقب.

وعن هذا اللقب يقول محمد مجدي: "بدأت حياتي ليبرو، لكن بتحول طريقة اللعب إلى 4-4-2 شاركت كمساك وأظهرت جدارة في هذا المركز، بجانب أنني أجيد اللعب كظهير أيسر وفي وسط الملعب بحكم كوني لاعب يساري".

"في بورسعيد شبهوني بباولو مالديني وهو مثلي الأعلى بالفعل، لكن بطبيعة الحال التشبيه به مبالغة ضخمة، ومع ذلك فأتمنى أن أحقق ولو ربع ما حققه مالديني، لأن ذلك سيكون كافيا بأن أصبح أسطورة في مصر".

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