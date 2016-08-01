صن داونز: الأهلي لم يطلب بيليات بشكل رسمي.. ولا يهمنا من نواجهه في نصف النهائي

أكد بيتر ندولفو مدير الكرة بنادي ماميلودي صن داونز أنه لا يعلم شيئا بخصوص عرض رسمي وصل ناديه لضم خاما بيليات نجم الفريق.

وكانت تقارير حول رغبة الأهلي في التعاقد مع بيليات لدعم هجومه بعد رحيل ماليك إيفونا واحتمالية انتقال جون أنطوي من الفريق.

وقال ندولفو عبر قناة النهار اليوم ردا على حقيقة إرسال الأهلي عرض رسمي لضم بيليات: "لا، لا يوجد أي شيء.. وليس عندي أي معلومة بخصوص هذا الأمر".

وأضاف في سياق آخر "لا يهمنا من نواجهه في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.. هدفنا هو الوصول للنهائي ولا أفضل مواجهة فريق على آخر".

وضمن صن داونز صدارة المجموعة الثانية بتسع نقاط من ثلاث مباريات بعد الفوز على الزمالك مرتين.

وأشار "تفوقنا على الزمالك في مباراة فنية رائعة رغم تاريخه الكبير في إفريقيا لكننا فزنا عليه ذهابا وإيابا".

وتابع "لا يهمني من يصعد معنا، ومن يفوز على الآخر يستحق التأهل سواء الزمالك أو إنيمبا".

ويتأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري الأبطال حال تعادله على الأقل مع إنيمبا في الجولة الثالثة.