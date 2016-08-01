برج الجوزاء حظك اليوم الاثنين 1/8/2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:>مواليد هذا البرج فى حالة استقرار واضحة بالصعيد المعنى ، لكن عليك أن تكون أكثر حرصا فى التعامل مع الأشخاص الحساسين من زملائك حتى لا تتعرض الأجواء للتوتر و الاضطرابات .

على الصعيد العاطفي:

> الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج متزنة لحد كبير ، وذلك يرجع الى التفاهل و التضحية الواضحة مع شريكك .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الجوزاء الاجهاد يسير عليك ويقضى على حالتك الإبداعية، عليك أن تأخذ قسط كافى من الراحة من أجل الوصول لنشاطك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء ستحقق نجاح كبير فى مجال العمل ومكاسب مالية كبرى لكن من الضرورى أن لا تتجاهل عائلتك بحثا عن المكاسب المادية.