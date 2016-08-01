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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 1/8/2016

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برج السرطان حظك اليوم الاثنين 1/8/2016 برج السرطان حظك اليوم الاثنين 1/8/2016
على الصعيد المهني:
>الصعيد المهنى لمواليد هذا البرج مستقر، لكن هذا لا يجعلك شخص مهمل فالتركيز مطلوب جدا فى هذه الفترة بعملك .

على الصعيد العاطفي:
>الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج بها الكثير من التقلبات و التغيرات، فالقارات المتسرعة قد تضعك فى طريق خاطئ مع شريكك ، وخاصة انه يتعامل معه بنسبة كبيرة من الغموض.

برج السرطان على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج السرطان عليك أن تحافظ على حالتك الصحية بشترى الطرق وخاصة بالتوقف عن التدخين الذى سيجعل حالتك الصحية سيئة ، من جهة اخرى عليك ان تكون حذر و لا تقود سيارتك بسرعة هائلة لكى تتجنب الطرق.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج السرطان أن هذا هو الوقت المناسب لتنفيذ الخطط والوعود التى اعدتها لنفسك، لا تكن متسرعا كعادتك وأعلم ان قراراتك الحالية سيترتب عليها الكثير خلال الفترة المقبلة.
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