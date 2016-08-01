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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 1/8/2016

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 1/8/2016 برج الميزان حظك اليوم الاثنين 1/8/2016
برج الميزان على الصعيد المهني:
>مواليد هذا البرج فى حالة توتر شديد بمجال العمل ، فكل الافكار التى رتبها من أجل تنفيذها لم تتحقق فى جبهة العمل، ولكن يجب أن لا تصبح عدوانيا نتيجة لذلك .

على الصعيد العاطفي:
>الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج تحتاج للكثير من التعزيز والدعم، فالضغوط عليك وعلى شريكك ادخلت حالة من الملل و اللامبالاة فى العلاقة وهو ما يجعلها تتدهور بسرعة هائلة .

برج الميزان على الصعيد الصحي:
>لمواليد برج الميزان أعباء العمل تزداد يوما بعد يوم وهو ما يجعلك مرهق بنسبة كبيرة، لا تتردد فى أخذ اجازة قصيرة من أجل الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان
>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن هذه الفترة تغير الكثير من تفاصيل حياتك الشخصى ، فعليك ان تتعامل بحذر شديد مع من حولك و لا تتخذ أى قرارات سريعة وحاسمة بدون ان تفكر فيها جيدا.

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مصر 365

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