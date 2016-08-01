برج الميزان حظك اليوم الاثنين 1/8/2016

برج الميزان على الصعيد المهني:>مواليد هذا البرج فى حالة توتر شديد بمجال العمل ، فكل الافكار التى رتبها من أجل تنفيذها لم تتحقق فى جبهة العمل، ولكن يجب أن لا تصبح عدوانيا نتيجة لذلك .

على الصعيد العاطفي:

>الحياة العاطفية لمواليد هذا البرج تحتاج للكثير من التعزيز والدعم، فالضغوط عليك وعلى شريكك ادخلت حالة من الملل و اللامبالاة فى العلاقة وهو ما يجعلها تتدهور بسرعة هائلة .

برج الميزان على الصعيد الصحي:

>لمواليد برج الميزان أعباء العمل تزداد يوما بعد يوم وهو ما يجعلك مرهق بنسبة كبيرة، لا تتردد فى أخذ اجازة قصيرة من أجل الاسترخاء.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

>يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الميزان أن هذه الفترة تغير الكثير من تفاصيل حياتك الشخصى ، فعليك ان تتعامل بحذر شديد مع من حولك و لا تتخذ أى قرارات سريعة وحاسمة بدون ان تفكر فيها جيدا.