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حظك اليوم برج الثور الاثنين 1 أغسطس 2016

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حظك اليوم برج الثور الاثنين 1 أغسطس 2016 حظك اليوم برج الثور الاثنين 1 أغسطس 2016
برج الثور على الصعيد المهني:
>قد يجعلك الروتين شخص سلبى متوتر تلجأ إلى كثير من الكلمات السخيفة التى تزعج بها الآخرين، تحتاج إلى الابتعاد عن أجواء المشاغبات سريعاً حتى تتأكد من صفائك الذهنى تماماً، لن تتركك الأمور لتفعل ما تريد وعليك أن تتخلص من مشكلاتك الشخصية أولاً.

على الصعيد العاطفى:
>مشكلاتك العاطفية تبدو بسيطة للكثيرين فأنت كما تبدو لا تكترث للمشاعر، لكن لا يعرف أحد أن مولود الثور إن أحب أخلص وإن أحب لا يستطيع النسيان حتى وإن تظاهر بذلك، حاول أن تخرج من هذه الحالة النفسية ولا تفكر فيما مضى حتى لا تضيع القادم فى أحزان غير متناهية.

برج الثور على الصعيد الصحي:
>لا تزعج نفسك بالحديث عن أمراض مستعصية وأنت تعرف دوائك، تتعامل مع المرض على إنه شىء عابر لن يؤثر عليك، وتنسى أن هناك قرارات لابد أن تأخذها سريعاً أهمها الإقلاع عن التدخين وبعض الكحوليات، حتى لا تفقد صحتك تدريجياً.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:
>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يفتعل مشكلات كيرة بسشبب الحالة النفسية السيئة التى يعيشها ويهرب منها بالخروج وافتعال المشكلات المتتالية ليجد ما يوقفه عن التفكير، الأمور ستحل لكن عليك أن تستخدم ذكائك ولا تنسى النوم المنتظم لتتخلص من الإجهاد.

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مصر 365

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