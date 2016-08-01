برج الأسد حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016

برج الأسد على الصعيد المهني:>ترقب فرصة جيدة فى القريب العاجل وكن مستعدًا لالتقاطها واستغلالها وحاول أن تستفيد من وقت فراغك لتطوير نفسك مهنيًا كى تحصل على الفرصة التى تستحقها قريبًا فانت شخص موهوب لكن ينقصه العمل على موهبته والاستثمار فيها.

على الصعيد العاطفي:

>تعد مفاجأة لشريك حياتك ستتسبب فى كسر الروتين الذى سيطر على العلاقة بينكما هذه الأيام وتعيد ثقتك بالحب وباستمرارية هذه العلاقة وهو الشعور الذى ينتقل إلى شريكك أيضًا ويمنحه المزيد من الصبر على أيام بخلك العاطفي.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

>الاسترخاء والنظام الغذائى السليم هما مفتاح استقرار حالتك الصحية والتى يمكن ان تمنحك حالة نفسية مستقرة كذلك فحاول أن تمنح جسمك الاسترخاء اللازم وتقلل من الإجهاد العقلى كى تتخلص من شعورك بالخمول والكسل والمتاعب الجسدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

>أنت موهوب وشخصيتك مثيرة للإعجاب مما يجعلك طوال الوقت محط انظار الجميع ومحط حسدهم كذلك فحاول أن تتحلى بالذكاء الاجتماعى الكافى الذى يجعلك تمتص بوادر الحقد لدى الآخرين.