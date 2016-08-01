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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016 برج العذراء حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016
على الصعيد المهني:
>من المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا اليوم فى أية مهمة تنطوى على مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة وستتمكن بسهولة من نيل إعجاب رؤسائك وثقتهم فحاول أن تحافظ على هذه الثقة وتستثمرها.

على الصعيد العاطفي:
>انشغلت لوقت طويل بالعمل والجانب المهنى من حياتك على حساب العلاقة العاطفية وهو الخطأ الذى تدفع ثمنه هذه الأيام حيث يعاملك الشريك بالمثل ويبادلك إهمالاً بإهمال كى تشعر بمدى فداحة خطأك، حاول ان تتدارك خطأك وتعتذر عنه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وستستعيد العلاقة بشريكك وهجها الأول.

برج العذراء على الصعيد الصحي:
>يجب أن تمنح عينيك بعض الاهتمام خاصة أنك تجهدها أكثر من اللازم فى هذه الأيام فحاول أن تعتنى بها واتبع ارشادات الطبيب ولا تتجاهل المتاعب التى تشعر بها منها كى لا تفاجأ بمشكلة أشد صعوبة.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
>حان الوقت لتعلم هواية جديدة تمنح حياتك بعض التجديد والحيوية وتمنحك المزيد من الثقة بالنفس فحاول أن تفعل ذلك بأى طريقة ولو من خلال الإنترنت أو أحد تطبيقات الموبايل.

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مصر 365

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