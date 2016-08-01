حظك اليوم برج العقرب الاثنين 1 أغسطس 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:>تحب عملك كما يحبك لكنك لا تعرف كيف تتعامل مع كثير من السخافات التى تواجهها يومياً، أنت من الموهوبين فى عملهم ولا تتعامل مع تفاصيل العمل إلا بطرق تعتمد على الإبداع و الأفكار المستنيرة، قد يكون اليوم نقطة فاصلة فى حياتك بعد أن تقدمت بمشروع هام جداً

على الصعيد العاطفي:

>تحب الجمال بل وتقدسه، ولك فيه وجهة نظر آخرى تمتلك طريقة مختلفة فى قول كلمات الغزل ما يجعلك دائماً مميزاً لدى الكثيرون، غموضك جزء من شخصيتك مالم تتعمده، المقربين منك اعتادوا على طبيعتك لكن الغرباء يعتبروك شخص شديد الدهاء وبالغ القسوة.

برج العقرب على الصعيد الصحي:

>لا يمكن أن تترك مشكلاتك الصحية تسير كما يرغب الوقت، لابد أن تكون صاحب قرار قوى ولا تنتظر عندما تجعلك بعض الأمراض مضطراً للتعامل معها والاستسلام لها، تتحدث دائماً عن النصائح الطبية لكنك لا تعرف كيف تطبقها.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يتعامل مع الأوضاع العملية بشىء من الذكاء و الحكمة بعد أن تميز كثيراً فى الفترة الماشية، ولأن غموض العقرب له جاذبية خاصة فيجد إعجاباً شديداً من كثير من الأشخاص ما يجعله دائماً محط أنظار الجميع.