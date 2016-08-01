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برج القوس حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016 برج القوس حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016
برج القوس على الصعيد المهني:
>العمل لا يسير بالطريقة التى تخطط لها مما يتسبب فى إحباطك ويجعلك عصبيًا وعنيفًا مع المحيطين بك، وهو التصرف الذى يزيد من خسائرك فحاول أن تكون أكثر مرونة وأن تتصرف بسرعة فى هذه المواقف دون أن تسمح للأخطاء أن تربك يومك.

على الصعيد العاطفي:
>اليوم يبدأ لطيفًا وتستمتع خلاله بمحادثات جيدة ورومانسية مع شريك حياتك وهو ما ينعكس إيجابًا على حالتك النفسية ويجعلك أكثر هدوءًا بشكل عام، حاول أن تحافظ على هذا الإيقاع خلال اليوم وألا تجعل أمور العمل تؤثر على علاقتك العاطفية.

برج القوس على الصعيد الصحي:
>التوتر وإجهاد عقلك يتسببان لك فى صداع تظنه مزمنا ولكن بمجرد أن تخفف عن نفسك قليلاً وتخفض مستوى توترك ومستوى إجهاد عقلك ستجد أنك بحالة جيدة من جديد وتتخلص من الصداع.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>تحتاج للكثير من التجارب لتتعلم المزيد عن الحياة وتكتسب المرونة اللازمة لتحقق النجاح، حاول أيضًا ألا تتجاهل دروس الماضى التى يمكن أن تجنبك الكثير من المتاعب فى هذه الأيام؟.

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مصر 365

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