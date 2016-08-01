برج الحمل حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016

برج الحمل على الصعيد المهني:>قد يجد من يدرسون فرصة عمل من خلال صديق أو اى طريق أخر، قد يتطلب الأمر بعض البحث، يتمتع ذوى الخبرة بطاقة كبيرة، اليوم هوالوقت المناسبلبدأ مشروع جديد، من تديرهم فى العمل سيدعموك كثيرا، فتلعب اليوم دور القائد بمهارة.

على الصعيد العاطفي:

>تنتعش حياتك الاجتماعية كثيرا، فستقابل العديد من الاشخاص مع شريك حياتك، جرب شيء جديد قبل أن تشعر بالملل فى حياتك العاطفية، أمورك المهنية تتحرك بسرعة فقد لا تعطى اهتمام كبير لحياتك العاطفية، فلا تتجاخل شريك حياتك فهو مازال منتظرك.

برج الحمل على الصعيد الصحي:

>ضغوط العمل تسبب لك بعض الارهاق، وهذا الارهاق يهدد صحتك، لابد ان تجد طريقة لتتخلص من هذا الضغط، اذهب لجلسات اليوغا فتساعدك كثيرا على الاسترخاء، المششى صباحا سيساعدك على الهدوء كثيرا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>اليوم ستدرك تماما أهمية التخطيط لتنفيذ الاعمال، فمن الان كل مهامك ستشهد تخطيط جيد من قبلك، الوقت ليس متأخرا تماما لتبدأ التخطيط ولكن اهتم بالتنفيذ الجيد للخطط.