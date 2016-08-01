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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016

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برج الحوت حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016 برج الحوت حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016
برج حوت على الصعيد المهني:
>ستشهد تغييرا فى حياتك المهنية اليوم ولكن ستستمتع بهذا التغيير، قد تحصل على وظيفة جديدة أو تغيير فى مسارك المهنى، وقد تحصل على ترقية ستحب مسئولياتك الجديدة وستجد فرصة لتحقق ذاتك، ستجد طاقة كبيرة لتشجع كل من حولك.

على الصعيد العاطفي:
>تركز على الجوانب العاطفية فقط فى علاقتك وتنسى أن للعلاقة أوجه كثيرة، فعليك أن تتوسط فى أمور، ستجد فرصة لتقترب من شخص كان يحمل لك مشاعر كثيرة فى الماضى وستكون سعيد جدا مع هذا الشخص.

على الصعيد الصحي:
>أنت تبالغ كثيرا عندما يكون الأمر متعلق بالنظام الغذائى والتمرينات الرياضية، فعليك أن تهدأ قليلا حتى تستطيع أن تنجح فى تحقيق اهدافك هذا يكون صهب قليلا ولكن ستستطيع أن تتعامل بشكل افضل.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>تستمتع اليوم بقدر كبير من الثقة، ستنهدم الصعوبات التى واجهت خلال الفترة الماضية، ستكون قادر على اقناع الاخرين بوجهة نظرك، فاليوم هو الوقت المناسب للتعامل مع المهام الصعبة والتى أجلتها الفترة الماضية.

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مصر 365

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