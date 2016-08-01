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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016

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برج الدلو حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016 برج الدلو حظك اليوم الاثنين 1 أغسطس 2016
على الصعيد المهني:
>تشكك اليوم فى قدراتك الذاتية وتقلل من قدرها، وذلك بسبب تصرف فعلته غير صححى وتحاول أن تسيطر على توابعه، حاول أن تتواصل مع الاخرين بشكل أعمق، وهذا لا يساعدك فقط على الحفاظ على علاقتك بالأخرين ولكن سيساعدك على فهم وضعك.

على الصعيد العاطفي:
>تستمتع بقدر كبير من الرومانسية اليوم، ستتقابل اليوم مع كثيرمن الاشخاص الذين تحبهم وقد تجد شريك حياتك بينهم، وهؤلاك يستطيعون تهيئتك للدخول فى هلاقة من خلا عشاء رومانسى، كنت قد تشعر أن شريك حياتك كان يبتعد عنك ولكن اليوم ستفهم الاسباب وراء ذلك.

برج الدلو على الصعيد الصحي:
>قد أخذت مسئولية مهام عمل كبيرة فعليك أن تبذل المزيد من المجهود، قد يقدم لك أحد اليوم شوكولاتة او يحتفل معك بتناول وجبة سريعة، ومع ذلك ستجد قوة كبيرة لتقاوم ذلك وستحقق اهدافك خلال وقت قصير.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>ستحقق اليوم تقدم كبير فى حياتك المهنية ووضعك المادي،ولكن لا تتجاهل عائلتك، فى الحقيق ستعر بالمزيد من الروحانيات اليوم ستسيطر عليك الكثير من التناقضات ولكن ستستطيع أن توازن بين أمورك.

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مصر 365

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