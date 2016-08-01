سلطات المطار تمنع 3 نيجيريين وأمريكى وسودانى من دخول البلاد

منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، مساء أمس الأحد، 3 مواطنين نيجيريين وأمريكى وسودانى من دخول البلاد لعدم حصولهم على الموافقات اللازمة لدخول البلاد وعدم امتلاكهم ما يكفى من النقد لدخول البلاد.

وأفاد مصدر بالمطار، أن 3 نيجيريين وصلوا القاهرة قادمين من أديس أبابا، وعند إنهاء إجراءات وصولهم تبين عدم حصولهم على التأشيرات والموافقات الأمنية اللازمة.

كما وصل مواطن أمريكى من المغرب، و سودانى من الخرطوم وتبين عدم امتلاكهما النقد الكافى لدخول البلاد بغرض السياحة وتم ترحيلهم جميعًا إلى جهة قدومهم مرة أخرى.

http://www.youm7.com/story/2016/7/30/وزيرا-الصحة-والهجرة-يصلان-الأقصر-لبدء-جولة-بالمستشفيات/2822030#