أخبار ليبيا.. مقتل 4 عناصر من القوات التابعة للمجلس الرئاسى فى اشتباكات سرت

لقى 4 عناصر من قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، مصرعهم جراء الاشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وذكر مستشفى مصراتة المركزى - فى بيان مساء أمس - أنه استقبل الأحد، أربعة قتلى من قوات "البنيان المرصوص"، فى الاشتباكات ضد تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وأضاف البيان أن المستشفى استقبل ثلاثة جثامين من قوات البنيان المرصوص، فى الاشتباكات مع "داعش"، بالإضافة إلى رابع قضى متأثرًا بجراحه التى أصيب بها فى إحدى المعارك السابقة ضد التنظيم، مشيرا إلى أن اثنين من القتلى يتبعون مدينة مصراتة، وآخرين من طرابلس.

وأعلنت عملية البنيان المرصوص فى وقت سابق من اليوم، أن قواته تمكنت من طرد "بقايا تنظيم داعش بالكامل من منطقة حى الدولار السكنية" فى سرت، وتواصل "تحصين تمركزاتها فى الحي".