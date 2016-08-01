قبل ما تنفجر.. 5 خطوات تساعدك على مواجهة الضغوط النفسية للعمل

ما نتعرض له من ضغوط نفسية فى الحياة عامة وفى عملنا بشكل خاص، قد يؤدى بنا إلى الانفجار الحتمى فى كثير من الأحيان، وقد أكدت دراسة حديثة أن 10 ملايين من الأشخاص الذين يعملون فى أمريكا يعانون من الضغوط النفسية التى تؤدى فى أحيان كثيرة إلى اضرابات فى السلوك، وحسب موقع "health" فيقدم "روستون" أستاذ الطب النفسى فى جامعة "فيلادلفيا" 5 خطوات تساعدنا على مواجهة ضغوط العمل وزيادة التركيز: 1-ارسم خريطة ليومك

>يمكنك إنجاز الكثير من المهام فى اليوم عند رسم خريطة محددة بالوقت، درب العقل على فعل ذلك يوميا حتى يدرك ما أنجز، وما هو متبقى من الأعمال، فلا يشعر بالفشل طوال اليوم. 2-خلق بيئة مناسبة لشخصيتك

>ليس بالضرورة أن يكون جميع زملاء العمل أصدقاء، ارسم خطوطا واضحة لشخصيتك بما يتوافق مع طبيعة عملك، وحاول أن تفرضها على الآخرين بأسلوب راق ومهذب. 3-استراحة قصيرة

>خذ استراحة قصيرة تتراوح من 5 دقائق إلى 10 دقائق لتناول كوب من القهوة أو العصير يجعل العقل يستعيد نشاطه ويعمل بطريقة أفضل، واحرص على ذلك مهما كانت الضغوط. 4-جهاز توقيت

>وضع جهاز توقيت أمامك يجعلك تراقب الوقت وتعمل على الإسراع فى إنجاز المهام، ولا يعرضك للضغط النفسى بسبب ضياع الوقت. 5-عطلة نهاية الأسبوع

>حاول الاستمتاع بها مهما كانت الظروف، لا تقضيها فى النوم فتذهب دون الاستفادة منها، حاول أن تستمتع بعض الوقت فهذا سيخفف من أعباء الأسبوع. موضوعات متعلقة :

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شبكةعيونالإخبارية

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