أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قبل ما تنفجر.. 5 خطوات تساعدك على مواجهة الضغوط النفسية للعمل

Google+ Print
قبل ما تنفجر.. 5 خطوات تساعدك على مواجهة الضغوط النفسية للعمل قبل ما تنفجر.. 5 خطوات تساعدك على مواجهة الضغوط النفسية للعمل
ما نتعرض له من ضغوط نفسية فى الحياة عامة وفى عملنا بشكل خاص، قد يؤدى بنا إلى الانفجار الحتمى فى كثير من الأحيان، وقد أكدت دراسة حديثة أن 10 ملايين من الأشخاص الذين يعملون فى أمريكا يعانون من الضغوط النفسية التى تؤدى فى أحيان كثيرة إلى اضرابات فى السلوك، وحسب موقع "health" فيقدم "روستون" أستاذ الطب النفسى فى جامعة "فيلادلفيا" 5 خطوات تساعدنا على مواجهة ضغوط العمل وزيادة التركيز:

1-ارسم خريطة ليومك


>يمكنك إنجاز الكثير من المهام فى اليوم عند رسم خريطة محددة بالوقت، درب العقل على فعل ذلك يوميا حتى يدرك ما أنجز، وما هو متبقى من الأعمال، فلا يشعر بالفشل طوال اليوم.

2-خلق بيئة مناسبة لشخصيتك


>ليس بالضرورة أن يكون جميع زملاء العمل أصدقاء، ارسم خطوطا واضحة لشخصيتك بما يتوافق مع طبيعة عملك، وحاول أن تفرضها على الآخرين بأسلوب راق ومهذب.

3-استراحة قصيرة


>خذ استراحة قصيرة تتراوح من 5 دقائق إلى 10 دقائق لتناول كوب من القهوة أو العصير يجعل العقل يستعيد نشاطه ويعمل بطريقة أفضل، واحرص على ذلك مهما كانت الضغوط.

4-جهاز توقيت


>وضع جهاز توقيت أمامك يجعلك تراقب الوقت وتعمل على الإسراع فى إنجاز المهام، ولا يعرضك للضغط النفسى بسبب ضياع الوقت.

5-عطلة نهاية الأسبوع


>حاول الاستمتاع بها مهما كانت الظروف، لا تقضيها فى النوم فتذهب دون الاستفادة منها، حاول أن تستمتع بعض الوقت فهذا سيخفف من أعباء الأسبوع.

موضوعات متعلقة :


>ديلى ميل: دراسات تكشف سبب تأخر أدوية الاكتئاب فى شفاء المريض

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365