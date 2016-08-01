المصريين الأحرار بسوهاج : اعتماد تشكيل الأمانات النوعية للحزب بسوهاج‎

​وافقت هيئة مكتب حزب المصريين الأحرار بسوهاج، برئاسة الأعلامى مصطفى سالم عضو مجلس النواب أمين الحزب بسوهاج، في اجتماعها المنعقد بمقر الحزب بسوهاج بمشاركة اعضاء هيئة مكتب امانة الحزب بالمحافظة ​على الأسماء المقترحه لتشكيل اﻻمانات النوعية، مع البدء فى تفعيل عمل اﻻمانات النوعيه للقيام بدورها.

هذا وقد اوصى الأجتماع بتشكيل أمانه للعمال والفلاحين ​ورفع هذة التوصية ​​ل​لأمانة العامه للحزب​ بالقاهرة لتفعيلها، مع التوصيه ​ايضا ​بسرعة الأنتهاء من تشكيل واعتماد امانات المراكز، واعداد مجموعة من الندوات وورش العمل واللقاءات لتثقيف وتدريب اعضاء اﻻمانات النوعية وامانات المراكز​.

ومن ناحيه اخرى، وافقت هيئة مكتب الحزب فى اجتماعها بتكليف امين مساعد لأمين المركز على مستوى كل مجلس قروى على مستوى مراكز المحافظة.​

هذا ووافقت امانة الحزب بسوهاج، على تقديم برقية تهنئه للسيد اللواء مصطفى مقبل مدير امن سوهاج الجديد، وايضا تهنئة العميد خالد الشاذلى مدير المباحث الجنائية لتجديد الثقه فيه خلال المرحله المقبله​.​