نجل ضحية أمناء الشرطة بالدقهلية: رئيس المباحث أخبرنا بغياب إذن النيابة

قال مصطفى العزب، نجل ضحية أمناء الشرطة بالدقهلية، إن عددا من أمناء الشرطة يرتدون زيا ملكيا ويستقلون سيارة ملاكى داهموا قرية مظلوم الساعة 12 صباح اليوم الأحد، للقبض على مطلوب أمنيا يعمل فى أحد المصانع، وسمع أهالى العزبة ضجيجا فراودهم الشك بوجود لص فخرجوا، وأطلق أمنار الشرطة الرصاص على المواطنين وتوفى والده.

وأضاف نجل ضحية أمناء الشرطة بالدقهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه العاشرة مساء، أن رئيس المباحث جاء إلى عزبتهم وقال لهم إن الأمناء نفذوا ذلك بدون أمره ولم يكن بحوزتهم إذن نيابة، مؤكدا أن ذلك كان أمام قوات الشرطة العسكرية بعدما استنجد بهم الأهالى لاستيلام أمين الشرطة الذى قتل والده.

وتابع العزب:”والدى قتل بعدما أصيب برصاصة فى صدره، وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين عن طريق أمناء الشرطة”.