أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نجل ضحية أمناء الشرطة بالدقهلية: رئيس المباحث أخبرنا بغياب إذن النيابة

Google+ Print
نجل ضحية أمناء الشرطة بالدقهلية: رئيس المباحث أخبرنا بغياب إذن النيابة نجل ضحية أمناء الشرطة بالدقهلية: رئيس المباحث أخبرنا بغياب إذن النيابة

صورة أرشيفية

قال مصطفى العزب، نجل ضحية أمناء الشرطة بالدقهلية، إن عددا من أمناء الشرطة يرتدون زيا ملكيا ويستقلون سيارة ملاكى داهموا قرية مظلوم الساعة 12 صباح اليوم الأحد، للقبض على مطلوب أمنيا يعمل فى أحد المصانع، وسمع أهالى العزبة ضجيجا فراودهم الشك بوجود لص فخرجوا، وأطلق أمنار الشرطة الرصاص على المواطنين وتوفى والده.

وأضاف نجل ضحية أمناء الشرطة بالدقهلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى عبر برنامجه العاشرة مساء، أن رئيس المباحث جاء إلى عزبتهم وقال لهم إن الأمناء نفذوا ذلك بدون أمره ولم يكن بحوزتهم إذن نيابة، مؤكدا أن ذلك كان أمام قوات الشرطة العسكرية بعدما استنجد بهم الأهالى لاستيلام أمين الشرطة الذى قتل والده.

وتابع العزب:”والدى قتل بعدما أصيب برصاصة فى صدره، وأصيب ثلاثة مواطنين آخرين عن طريق أمناء الشرطة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا