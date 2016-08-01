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القبض على 8 من قوات النخبة التركية بتهمة محاولة اغتيال إردوغان

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القبض على 8 من قوات النخبة التركية بتهمة محاولة اغتيال إردوغان القبض على 8 من قوات النخبة التركية بتهمة محاولة اغتيال إردوغان

إردوغان

ألقت السلطات التركية القبض على 8 من أفراد قوة النخبة بتهمة محاولة قتل الرئيس رجب طيب أردوغان في مرمريس.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول فإن الجنود الثمانية شاركوا في اقتحام الفندق الذي كان يقيم فيه الرئيس التركي بمدينة مرمريس ليلة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في 15 يوليو الجاري.

وأدخلت التركية في وقت سابق اليوم الأحد  وزارء لأول مرة إلى عضوية مجلس الشورى العسكري الأعلى التركي.

وقالت الوكالة أن نواب رئيس الوزراء التركي، ووزراء العدل والخارجية والداخلية، يكتسبون عضوية مجلس الشورى العسكري الأعلى، وذلك في إطار حالة الطوارئ.

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