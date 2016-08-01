تعرف على أسوأ 3 مكونات تفقد السلطة قيمتها الغذائية

السلطة من أهم الوجبات التى تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية والفيتامينات، وتساعد أيضا على فقدان الوزن، لكن هناك بعض المكونات التى تفقد طبق السلطة قيمته الغذائية.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن تناول كميات كبيرة من السلطة تساعد على فقدان الوزن، ولكن أيضا تحافظ على صحة جيدة وتوفر الكثير من العناصر التى تساعد على طرد السموم من الجسم، كما أنها تشكل مصدرا غنيا بالمعادن والفيتامينات والمواد المغذية، ووجد أيضا أن تناول السلطة تساعد على الحماية ضد عدد من الأمراض وتحافظ على جلد مشرق.

وفى هذا الإطار ذكر التقرير بعض المكونات التى يتم إضافتها على السلطة وتشكل ضررا على الصحة وتشمل الآتى:

>1.لا يجب نهائيا إضافة الدجاج والسمك المقلى إلى طبق السلطة الخاص بك، ومن الأفضل أن يكون مشويا أو مسلوقا، حتى يحافظ على قيمتها الغذائية ويحافظ على جسم دون دهون.

>2. ومن أسوأ المكونات التى يتم إضافتها على السلطة الملح الزائد أو السكر أو الدهون، فإنها تفقد قيمتها الغذائية وتؤدى إلى اكتساب الكثير من الوزن.

>3. تجنب الخبز المحمص: لأنه لا يوفر أى قيمة غذائية للجسم، ويعطى سعرات حرارية عالية وزيادة فى الوزن.

وحسب التقرير فإن المكونات الصحية لتناول السلطة والتى تشكل فائدة على الجسم وتؤدى إلى إنقاص الوزن تتضمن الفلفل والأفوكادو والبصل والطماطم والفاصوليا والخيار وعصير الليمون والخضراوات الورقية والجزر والكرنب، فهى ليست جيدة فقط، لكنها تمد الجسم بالكثير من العناصر الغذائية.

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