علماء النفس الفرنسيون: جنون «السيلفى» دليل على الأنانية والانعزالية

يرى علماء النفس الفرنسيون، ومن بينهم إليسا جودار وسرجا تيوري، أن ظاهرة صور السيلفى التى انتشرت بصورة جنونية بين الشباب، ليست إلا نوعا من الأنانية والنرجسية، كما أنها نوع من الوحدة والانعزالية فى الوقت المعاصر.

وتشرح عالمة النفس الفرنسية إليسا «السيلفى» بأنه سؤال عن «الأنا»، حيث إن الشخص يلتقط عدة صور لنفسه لجوانب مختلفة، وهو بالتالى يضع إصبعه على «الأنا الداخلية».

وترى عالمة النفس، أن عام 2016، أصبحت الصورة هى لغة الحوار وليس الكلام، وبذلك يمحو صاحب السيلفى فكره ويعتمد على اللمس الديجيتال. وبالنسبة للنجوم، فالسيلفى هو الاتصال الفعال مع جمهورهم، كما أنها وسيلة للتسوق.

جدير بالذكر أن هذه اللعبة العصرية ليست قاصرة على الشباب فقط، بل وصلت للرؤساء والملوك.