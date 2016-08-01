أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

انتشال 5 جثث وإنقاذ 1100 مهاجر قبالة السواحل الليبية

Google+ Print
انتشال 5 جثث وإنقاذ 1100 مهاجر قبالة السواحل الليبية انتشال 5 جثث وإنقاذ 1100 مهاجر قبالة السواحل الليبية

مهاجرين – أرشيفية

أعلن خفر السواحل الإيطالية، اليوم الأحد، انتشال جثث خمسة مهاجرين وإنقاذ 1100 مهاجر على متن قوارب مكتظة قبالة السواحل الليبية.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل “إحدى الجثث كانت على متن قارب صيد خشبي، في حين جرى انتشال أربع جثث أخرى من البحر، بعدما أقدم عشرة مهاجرين على القفز في المياه أو وقع بعضهم فيها حينما اقترب المنقذون”.

وشاركت في عمليات الإنقاذ زوارق تابعة للبحرية الإيطالية وخفر السواحل، إضافة إلى سفينتين تابعتين لمنظمات إنسانية.

ووصل إلى السواحل الإيطالية بحراً هذا العام نحو 90 ألف مهاجر وهو عدد أقل بقليل من عدد المهاجرين الذي وصل في العام السابق، وقتل نحو 3000 رجل وامرأة وطفل حتى الآن أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل، بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا