انتشال 5 جثث وإنقاذ 1100 مهاجر قبالة السواحل الليبية

أعلن خفر السواحل الإيطالية، اليوم الأحد، انتشال جثث خمسة مهاجرين وإنقاذ 1100 مهاجر على متن قوارب مكتظة قبالة السواحل الليبية.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل “إحدى الجثث كانت على متن قارب صيد خشبي، في حين جرى انتشال أربع جثث أخرى من البحر، بعدما أقدم عشرة مهاجرين على القفز في المياه أو وقع بعضهم فيها حينما اقترب المنقذون”.

وشاركت في عمليات الإنقاذ زوارق تابعة للبحرية الإيطالية وخفر السواحل، إضافة إلى سفينتين تابعتين لمنظمات إنسانية.

ووصل إلى السواحل الإيطالية بحراً هذا العام نحو 90 ألف مهاجر وهو عدد أقل بقليل من عدد المهاجرين الذي وصل في العام السابق، وقتل نحو 3000 رجل وامرأة وطفل حتى الآن أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل، بحسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.