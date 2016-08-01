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إصابة 4 أفراد شرطة وفلاح فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف

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إصابة 4 أفراد شرطة وفلاح فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف إصابة 4 أفراد شرطة وفلاح فى حادث انقلاب سيارة ببنى سويف
أصيب 4 أفراد شرطة وفلاح بإصابات مختلفة، إثر انقلاب سيارة شرطة كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوى الغربى بالقرب من كمين سمسطا، جنوب غرب بنى سويف، بعدما انفجر إطار السيارة.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى منذ قليل "بدوى.ع"-48 سنة مساعد شرطة مقيم قرية هلية التابعة لمركز ببا و"عبدالحميد.ا "-39 سنة أمين شرطة ومقيم قرية سدس و"فريد.ا "-36 سنة أمين شرطة و"رامى.ا"-18 سنة فلاح سمسطا واثنين أمناء آخرين مصابين بإصابات مختلفة، وتلقوا العلاج اللازم وغادروا المستشفى.

دلت التحريات الأولية أن سيارة الشرطة كانت فى حملة أمنية وانقلبت على الطريق الصحراوى بالقرب من كمين سمسطا، بسبب انفجار إطار السيارة.

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