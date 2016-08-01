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بالفيديو.. جفاف المياه يحول تماسيح باراجواي إلى هياكل

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بالفيديو.. جفاف المياه يحول تماسيح باراجواي إلى هياكل بالفيديو.. جفاف المياه يحول تماسيح باراجواي إلى هياكل

شهد مناطق غرب باراجواي حالة من الجفاف الشديد قرب الحدود مع الأرجنتين وبوليفيا، وتتهافت آلاف التماسيح على التربة المتصدعة بحثًا عن أي بقعة ماء، في ظزل السعي للبقاء على قيد الحياة في هذه الظروف القاسية، فنقص الماء في هذه المنطقة المعروفة باسم شاكو أدى حتى الآن إلى جفاف شبه تام لنهر بيلكومايو.

واضطرت التماسيح إلى اللجوء لأي تجمع مائي آخر، منها بحيرات اصطناعية أو مستنقعات، والتكدس فيها جنبًا إلى جنب هربًا من الجفاف القاحل المحيط بها من كل مكان.

من جهتهم يبدي سكان المنطقة انزعاجهم من احتلال التماسيح للمسطحات المائية في مناطقهم، وبانتظار عودة موسم الأمطار، ينوي بعض نشطاء البيئة نقل التماسيح إلى أماكن أخرى من البلاد تكون غنية بالماء.

 

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