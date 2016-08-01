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بشار الأسد: سوريا على أبواب مرحلة مفصلية

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بشار الأسد: سوريا على أبواب مرحلة مفصلية بشار الأسد: سوريا على أبواب مرحلة مفصلية
قال الرئيس السورى بشار الأسد ، إن سوريا على أبواب مرحلة مفصلية من التاريخ تتطلب مزيدا من اليقظة والاستعداد ومضاعفة الجهود والعمل بكل تصميم وإصرار حتى يتحقق النصر.

وقال الأسد - فى تصريحات بمناسبة الذكرى الـ71 لتأسيس الجيش العربى السورى ، نقلتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد: "منذ أكثر من خمس سنوات وحتى اليوم يواجه الجيش السورى أعتى هجمة إرهابية عدوانية عرفها تاريخ الوطن وفى التصدى لمشاريع الهيمنة والاستعمار التى سقطت جميعها على أبواب عزتنا وتماسكنا وصمودنا".

وأضاف الرئيس الأسد "لقد شهد العالم بأسره صلابة وقوة الجيش السورى فى الدفاع عن الوطن وأثبت للعدو قبل الصديق أن المؤسسة العسكرية السورية ذات تاريخ مشرف مليء بصفحات النصر".
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