فحص 107 دفاتر توفير بعد استيلاء موظفة على 3 ملايين و854 ألفا بالشرقية

أكد مصدر أمنى أن اللجان المشكلة لجرد أرصدة المودعين فى مكتب بريد قرية العصلوجى لبيان حجم الأموال المستولى عليها بمعرفة الموظفة المسئولة والتى اختفت فى ظروف غامضة، فحصت إلى الآن 107 دفاتر توفير مقيد بها رصيد 3 ملايين 854 ألف جنيه.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع"، أنها أعمال الجرد تستمر لحين الانتهاء من فحص أرصدة جميع المودعين، والتأكد من عدد المبالغ المستولى عليها.

كان قد تجمهر أهالى قرية العصلوجى مركز الزقازيق بالشرقية، أمام مكتب البريد بعد اكتشافهم استيلاء موظفة على أرصدة المودعين، وانتقلت اجهزة الشرطة ورجال المباحث بمركز الزقازيق، ومفتشين من البريد إلى مكتب البريد.

-تجمهر أهالى "العصلوجى" لاكتشافهم استيلاء موظفة بريد على أرصدتهم بالشرقية

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