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وكيل "صحة الشرقية" يدعو دكتور أحمد عماد لحضور افتتاح مركز الحروق فى ههيا

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وكيل "صحة الشرقية" يدعو دكتور أحمد عماد لحضور افتتاح مركز الحروق فى ههيا وكيل "صحة الشرقية" يدعو دكتور أحمد عماد لحضور افتتاح مركز الحروق فى ههيا
قال الدكتور محمد سرحان وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" منذ قليل، أنه قام بتوجيه الدعوة للدكتور أحمد عماد وزير الصحة، لافتتاح مركز الحروق بمستشفى ههيا المركزي بحضور المحافظ اللواء خالد سعيد، والذي من المقرر افتتاحه خلال ايام.

وأضاف وكيل الوزارة لـ"اليوم السابع" أنه قام اليوم الأحد بزيارة المركز وفريق من المديرية يضم الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية الحرجة بالمديرية والدكتور عادل عبد العزيز مسئول الحروق بالمديرية، لمتابعة التجهيزات الاخيرة التي تتم بالمركز.

حيث تم الانتهاء من تجهيز أكثر من 95 % من أقسام وغرف المركز، مشيرا الى ان المركز سيكون الاول من نوعه فى شرق الدلتا وسيقدم خدمات متقدمة للمرضى بالشرقية ومدن القناة، لافتا الى أنه تم توقيع برتوكول مع جامعة الزقازيق بضم كوادر من أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمركز.


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