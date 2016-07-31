أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عضو مجلس النواب بكفر الشيخ: أدعوا لعدم التبرع لصندوق نذور مسجد الدسوقى

Google+ Print
عضو مجلس النواب بكفر الشيخ: أدعوا لعدم التبرع لصندوق نذور مسجد الدسوقى عضو مجلس النواب بكفر الشيخ: أدعوا لعدم التبرع لصندوق نذور مسجد الدسوقى
قال أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة "دسوق وقلين" أثناء اللقاء الذى عقد بمجلس مدينة دسوق، مساء اليوم الأحد لمناقشة القصور فى ترميمات مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، إنه يدعو الأهالى إلى عدم التبرع لصندوق النذور الخاص بالمسجد، لحين الاتفاق على آليه مراقبة الصندوق، ليطمئن المتبرعون لأوجه صرف تلك الأموال، بناءً على المطالب التى تقدم بها عدد من الأهالى.

وأضاف طنطاوى فى تصريحات على هامش اللقاء: لا نستطيع كأعضاء مجلس نواب المطالبة بلجنة تقصي حقائق، لأننا أربع نواب فقط، ولن أعد بذلك، ومن الصعب الموافقة على طلب لجنة تقصى حقائق لفحص أعمال ترميمات المسجد الإبراهيمى، فهناك أكثر من 100 طلب إحاطة بمجلس النواب تم الموافقة على طلب واحد فقط، فكيف تتم الموافقة على هذا الطلب.

وذكر طنطاوى: سنتوجه كأعضاء مجلس نواب لوزير السياحة، ولوزير التخطيط، ولوزير الأوقاف، لإنهاء مشكلة المسجد، مؤكداً أن ما يحدث من ترميم بالمسجد "عك"، ولابد من تحديد موعد للانتهاء من أعمال الترميمات.

واستطرد طنطاوى أنه سيبحث سبل الاستفادة من المسجد فى مجال السياحة الدينية، مؤكداً أنه تقدم باستجواب مطالباً برحيل ، مشيراً إلى أن الحكومات فى العصر الحديث بمصر فاشلة إلا حكومة عاطف عبيد.

- كفر الشيخ تشن حملة لرفع المخلفات بدسوق وفصل التيار الكهربائى عن الملاهى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

الحكومة: صرف ١٠٠ ألف حنيه تعويض لكل متوفي في حادث تفجير الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود