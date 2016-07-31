عضو مجلس النواب بكفر الشيخ: أدعوا لعدم التبرع لصندوق نذور مسجد الدسوقى

قال أحمد الطنطاوى عضو مجلس النواب عن دائرة "دسوق وقلين" أثناء اللقاء الذى عقد بمجلس مدينة دسوق، مساء اليوم الأحد لمناقشة القصور فى ترميمات مسجد العارف بالله إبراهيم الدسوقى، إنه يدعو الأهالى إلى عدم التبرع لصندوق النذور الخاص بالمسجد، لحين الاتفاق على آليه مراقبة الصندوق، ليطمئن المتبرعون لأوجه صرف تلك الأموال، بناءً على المطالب التى تقدم بها عدد من الأهالى.

وأضاف طنطاوى فى تصريحات على هامش اللقاء: لا نستطيع كأعضاء مجلس نواب المطالبة بلجنة تقصي حقائق، لأننا أربع نواب فقط، ولن أعد بذلك، ومن الصعب الموافقة على طلب لجنة تقصى حقائق لفحص أعمال ترميمات المسجد الإبراهيمى، فهناك أكثر من 100 طلب إحاطة بمجلس النواب تم الموافقة على طلب واحد فقط، فكيف تتم الموافقة على هذا الطلب.

وذكر طنطاوى: سنتوجه كأعضاء مجلس نواب لوزير السياحة، ولوزير التخطيط، ولوزير الأوقاف، لإنهاء مشكلة المسجد، مؤكداً أن ما يحدث من ترميم بالمسجد "عك"، ولابد من تحديد موعد للانتهاء من أعمال الترميمات.

واستطرد طنطاوى أنه سيبحث سبل الاستفادة من المسجد فى مجال السياحة الدينية، مؤكداً أنه تقدم باستجواب مطالباً برحيل الحكومة، مشيراً إلى أن الحكومات فى العصر الحديث بمصر فاشلة إلا حكومة عاطف عبيد.

- كفر الشيخ تشن حملة لرفع المخلفات بدسوق وفصل التيار الكهربائى عن الملاهى