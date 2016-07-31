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قوات تدعمها أمريكا فى سوريا تسيطر على معظم مدينة منبج

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قوات تدعمها أمريكا فى سوريا تسيطر على معظم مدينة منبج قوات تدعمها أمريكا فى سوريا تسيطر على معظم مدينة منبج
قال متحدث اليوم الأحد، إن القوات المدعومة من أمريكا والتى تشن هجوما على مدينة منبج الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش، فى شمال سوريا أصبحت تسيطر الآن على 70 فى المئة تقريبا من المدينة بعد التقدم السريع فى اليومين الماضيين.

وقال شرفان درويش من مجلس منبج العسكرى المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية، إن قوات سوريا الديمقراطية تحاصر أعضاء التنظيم المتشدد فى الحى القديم، مضيفا أنها تشتبك معهم فى بعض أجزاء من المدينة بعد السيطرة على معظم المناطق الغربية والشرقية والجنوبية من المدينة.

وبدأت قوات سوريا الديمقراطية التى شكلت العام الماضى وتضم وحدات حماية الشعب الكردية ومقاتلين عربا الحملة قبل شهرين تقريبا بدعم من قوات خاصة أمريكية لطرد داعش، من معقلها الأخير على الحدود السورية التركية.
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