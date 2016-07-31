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صراع الصفقات – مدرب ليون يفتح الباب لرحيل لاكازيت: يوجد عروض لا يمكن رفضها

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صراع الصفقات – مدرب ليون يفتح الباب لرحيل لاكازيت: يوجد عروض لا يمكن رفضها صراع الصفقات – مدرب ليون يفتح الباب لرحيل لاكازيت: يوجد عروض لا يمكن رفضها

فتح برونو جينيسيو المدير الفني لنادي ليون الفرنسي الباب لرحيل مهاجم الفريق ألكساندر لاكازيت لأول مرة منذ بداية سوق الانتقالات.

لاكازيت يعد هدفا للعديد من الأندية الأوروبية وعلى رأسهم أرسنال وباريس سان جيرمان.

ليون خرج ببيان رسمي الأسبوع الماضي يؤكد رفضه عرضا من قبل أرسنال لضم لاكازيت. (طالع التفاصيل)

إلا أن محاولات أرسنال لم تتوقف هنا. وتحدث مدرب ليون قائلا: "لاكازيت قد يترك ليون إذا أراد ذلك".

وأضاف خلال حواره مع rtl الفرنسية "يوجد عروض لا يمكنك رفضها".

وواصل "لاكازيت مهم للغاية لنادي ليون وأنا أثق في رئيس النادي أنه سيجعله يبقى معنا".

وأردف "ولكن حتى الـ31 أغسطس، لا يوجد أي شيء مضمون".

ولعب صاحب الـ25 عاما 44 مباراة الموسم الماضي بقميص ليون. نجح في تسجيل 23 هدفا وصناعة 4.

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