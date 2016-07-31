حكايات في بريمرليج (13) – ' الخسارة بسباعية؟ نحن أول فريق يسجل 4 أهداف هنا '

إنها المباراة الأكثر تهديفا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

في الأسبوع الثامن لموسم 2007-2008 من البرميرليج استضاف بورتسموث نظيره ريدنج على فراتون بارك.

FilGoal.com يقدم حكايات بريمرليج بالعد التنازلي ويتبقى 13 يوما على انطلاق المسابقة.

وهنا حكاية المباراة الأكثر تهديفا.

مسيرة ريدنج قبل اللقاء الذي شاهده 20 ألفا لم تكن مبشرة خصوصا وأن "الرويالز" خسروا الـ3 مباريات التي لُعبت خارج ملعبهم.

فيما حقق "البومبي" نتائج أفضل بعدما فاز على بولتون وبلاكبيرن، وتعادل مع مانشستر يونايتد وليفربول وديربي كاونتي، وخسر من قطبي لندن: تشيلسي وآرسنال.

نتائج الثنائي قبل المباراة لم تكن أبدا لتشير أن بورتسموث سيفوز بنتيجة 7-4.

الفوز جعل المدرب هاري ريدناب يتفاخر بفريقه ويتغنى بمهاجمه الزيمبابوي بنجامين موارواري صاحب "الهاتريك"، مؤكدا أن فريقه لعب بطريقة هجومية مكونة من 3 لاعبين في خط المقدمة وليس لاعب واحد فقط كما تدعى الصحافة الإنجليزية.

بينما خرج ستيف كوبل بتصريح غريب للغاية.

"نحن الفريق الذي آتى إلى هنا –يقصد ملعب فراتون بارك- وسجل 4 أهداف".

حديث كوبل صُنف ضمن أشجع التصريحات التي شهدها الدوري الإنجليزي.

المباراة رسمت ملامح موسم الفريقين.

بورتسموث حقق أفضل موسم له من الناحية الرقمية في البريمرليج بعدما ختم الموسم في المركز الثامن برصد 57 نقطة، وسجل 48 هدفا وتلقت شباكه 40 هدفا.

بينما هبط ريدنج إلى دوري الدرجة الثانية "تشامبيونشيب" عقب احتلاله للمركز 18 برصيد 36 نقطة.