تعرف على فوائد بذور الكتان.. تنقى الجسم من المواد الضارة وتساعد فى الرجيم

تخلص الجسم من المواد الضارة التى تدخل إليه بسبب تناول الأطعمة غير النظيفة أو العوادم الكثيرة أمر مهم للحد من خطر الإصابة بالأمراض الخطيرة، وعلى رأسها السرطان.

وتقدم الدكتورة "علا محمد"، أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، أحد الأعشاب التى يمكن استخدامها فى تخلص الجسم من المواد الضارة التى تحاصره، وهى "بذور الكتان"، وتقول عنها: "تعتبر بذور الكتان من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة التى تساعد الجسم فى التخلص من المواد الضارة التى تسبب السرطان، خاصة سرطان القولون، والتى يتم تناولها عن طريق طحنها وتناول ملعقة أو اثنين منها يوميا".

وأضافت: "تعمل بذور الكتان على تقليل الالتهابات التى تسبب الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وإلتهاب المفاصل، ولا ننسى احتواء بذور الكتان على نسبة عالية من الألياف، وهو ما يجعلها مسئولة عن خفض نسبة الكولسترول فى الدم، وتساعد أيضا فى التخفيف من حالة الإمساك واستعادة انتظام حركة الأمعاء".

وتابعت الدكتورة "علا" قائلة: "تساعدك بذور الكتان على ضبط الوزن، حيث إنها تتمدد عند تناولها وتعطى إحساس بالشبع لذلك يُنصح بتناولها قبل حوالى 30 دقيقة من موعد الوجبة لتكبح الشهية، تحتوى بذور الكتان على المواد المؤكسدة والكيميائية النباتية، والتى تعمل على مكافحة الشيخوخة وتساعد القشور الموجودة على بذور الكتان على توازن الهرمونات الأنثوية وتقليل أعراض سن اليأس.

وعند تناول بذور الكتان قبل الوجبات الغذائية سوف تعمل كمذيب للدهون الزائدة فى الجسم، ويفضل طحنها يومياً أو يوم بعد يوم بكميات صغيرة حتى لا تفقد المواد المفيدة بداخلها وتصبح غير مفيدة.