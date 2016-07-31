تعرف على أهم 4 عيوب تصيب قلب الأطفال وتسبب الزرقة وقد تؤدى للوفاة

أكد الدكتور محمد على حجازى، أستاذ قلب الأطفال بطب القاهرة، زميل معهد باستير بفرنسا، أن عيوب القلب الخلقية التى تصيب الأطفال 4 أنواع تسبب زرقة الجسم، وقد تؤدى إلى الوفاة إذا لم يتم التدخل الفورى لعلاجها.

وقال الدكتور محمد حجازى إن عيوب القلب الخلقية تنقسم إلى قسمين عيوب القلب التى يصاحبها زرقة بالجسم، والنوع الثانى عيوب القلب التى لا يصاحبها زرقة.

وأشار إلى أنه من أمثلة العيوب التى يصاحبها زرقة، أولها يكون ناتج عن انعكاس وضع الشرايين الكبرى بالقلب، وهذا النوع يؤدى إلى الوفاة بعد الولادة ببعض ساعات قليلة، إلا إذا تم التدخل الفورى باستخدام القسطرة القلبية العلاجية، مؤكدا أن نسبة الأوكسجين تقل بالتدريج بعد الولادة من 100% إلى 30 أو 20% ثم إلى الوفاة، لذا لابد من الاهتمام بمتابعة الطفل بعد الولادة مباشرة، ولفترة لا تقل عن 24 ساعة حتى إذا كان الطفل سليما ظاهريا.

وأكد حجازى أن العيب الثانى الذى يسبب زرقة هو رباعى الفالوت، وهذا النوع يؤدى إلى الوفاة فى حالة عدم علاجه بالأدوية أو القسطرة أو الجراحة، مشيرا إلى أن النوع الثالث الذى يسبب الزرقة أيضا هو الضمور الكامل فى الشريان الرئوى، وهنا يعيش الطفل أو حديث الولادة على الوصلة الشريانية التى تكون بين الأورطى والشريان الرئوى، وفى حالة انسدادها فى الأيام الأولى بعد الولادة يموت الطفل فورا، لذا لابد من التدخل السريع وزرع دعامة قلبية لفتح الوصلة الشريانية، وبعد بضعة شهور يتم إجراء الجراحة للإصلاح الشامل. وأوضح أن النوع الرابع هو الضيق الشديد فى الصمام الرئوى، وهو يؤدى إلى الزرقة أيضا، وعلاجه من خلال القسطرة العلاجية التداخلية البالونية.

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