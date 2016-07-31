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الكركم يعالج حب الشباب.. ويمنع ظهوره من جديد

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الكركم يعالج حب الشباب.. ويمنع ظهوره من جديد الكركم يعالج حب الشباب.. ويمنع ظهوره من جديد
حب الشباب من الأمراض الجلدية التى تزعج الصغار والكبار على حد السواء، وأسبابه كثيرة منها ما يمكن السيطرة علية بالامتناع عن بعض الأكلات والمشروبات، ولكن ما يخص الحالة النفسية فأحياناً لا يستطيع الفرد السيطرة عليها، وقد أثبتت بعض الدراسات الدور الإيجابى لبودرة الكركم فى علاج حب الشباب بشكل فعال كما أنه يمنع ظهوره من جديد.

وحسب تقرير نشر عن موقع " searchhomeremedy" يؤكد أن "الكركم" قادر على تطهير الجلد بالتغلغل إلى المسام الداخلية وظهور النتائج الإيجابية خلال أيام من الاستعمال ويكون العلاج كالتالى:

1- الكركم قادر على قتل البكتيريا المسئولة عن ظهور حب الشباب وبعمل قناع من الكركم المخلوط بماء الورد، وتركه على المنطقة المصابة لمدة 15 يوما يساعد على قتل البكتيريا النشطة والإسراع بالعلاج.

2- خلط ملعقة كبيرة من الكركم مع قليل من بودرة خشب الصندل يعمل على تقليل نسبة إفراز التى تؤدى على ظهور حب الشباب.
>3- تحضير غسول طبيعى من مغلى النعناع والريحان ، ويضاف إليه قليل من قطرات الليمون، تشطف به البشرة فى الصباح والمساء ويترك بدون تجفيف للحصول على أعلى استفادة منه.

4- اتبعى هذا العلاج بانتظام للبقاء بعيدا عن الألم والالتهابات الناجمة بسبب حب الشباب.
>5- القضاء على الندبات التى يخلفها حب الشباب تكون بخلط ملعقة من دقيق الشوفان وقليل من الكركم وماء الورد، وتترد على مكان الندبات عند تكرار نفس القناع ستزول الندبات ولن تترك أثرا.


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مصر 365

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