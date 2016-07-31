بالصور: لقاء سويدان تذبح عجلاً تحت أقدام نيكول سابا

احتفلت النجمة المصرية لقاء سويدان بأول ايام تصوير مسلسل "ولاد تسعة" للنجمة نيكول سابا، بذبح عجل داخل الاستديو وتحت اقدام نجوم العمل، طلباً للبركة والنجاح، وفق عرف بعض الفنانين المصريين الذين يتبرعون بلحم العجل للفقراء طمعاً بدعوة تحقق لهم النجاح وتمنع عنهم الحسد.

لقاء سويدان نشرت صورة لها برفقة المخرج أحمد شفيق ويداه غارقة بالدماء عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستقرام، وعلقت عليها قائلة: "اثناء ذبح عجل بداية تصوير مسلسل اولاد تسعة"، ثم قامت بنشر صورة لها مع النجمة نيكول سابا بطلة العمل، ووصفتها بالقمر، إضافة لصور جماعية لكل فريق العمل، بينما رفضت نيكول التقاط الصور مع العجل المذبوح ولم تشارك بأي صورة تتضمن دماء واكتفت بسيلفي مع لقاء ووصفتها بالحبوبة.

يذكر أن مسلسل "ولاد تسعة" بطولة نيكول سابا وخالد زكي وبيومي فؤاد وسهر الصايغ وهبة مجدي، وميار الغيطي، ورحمة حسن ولقاء سويدان وتأليف فداء الشندويلى، وإنتاج صادق الصباح وتمتد حلقاته لتصل 60 حلقة ومن المقرر عرضه خارج موسم دراما رمضان.