في اول حفل له على مسرح قرطاج.. المراهقات يغزين حفل سعد المجرد

في اول مصافحة له مع جمهور مهرجان قرطاج، نجح الفنان المغربي سعد المجرد في حشد جمهور غفير غصت به مدارج المسرح الروماني بقرطاج.

و اختار سعد المجرد الذي لا يمتلك رصيداً غنائيا كبيراً و لم تتجاوز مسيرته الفنية بضعة سنوات، ان يعول في حفله على اغان من التراث المغربي و الجزائري و التونسي كما غنى المصري الى جانب اغانيه التي اشتهر بها مثل "انت باغية واحد" و انت معلم" و"سالينا"و "انا ماشي ساهل".

و غلب على جمهور قرطاج العنصر الشبابي اذ كانت نسبة كبيرة منه من المراهقين و خاصة المراهقات و استلزم الامر اقامة حاجز امني على طول الركح لمنع محبات المجرد الجالسات في الصفوف الامامية من الاقتراب منه.

و لاضفاء الحيوية على حفله اختار المجرد ان تكون اغانيه في شكل لوحات راقصة منها عدد من الراقصين و الراقصات و هو ما الهب حماسة الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء و الرقص طيلة السهرة.

يذكر ان انتقادات كثيرة وجهت لادارة المهرجان لقرارها برمجة حفل لسعد المجرد و راى النقاد انه لا يستحق الصعود على ركح مهرجان عريق مثل قرطاج.