أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

في اول حفل له على مسرح قرطاج.. المراهقات يغزين حفل سعد المجرد

Google+ Print

الأحد 31-07-2016 17:53

في اول مصافحة له مع جمهور مهرجان قرطاج، نجح الفنان المغربي سعد المجرد في حشد جمهور غفير غصت به مدارج المسرح الروماني بقرطاج.

و اختار سعد المجرد الذي لا يمتلك رصيداً غنائيا كبيراً و لم تتجاوز مسيرته الفنية بضعة سنوات، ان يعول في حفله على اغان من التراث المغربي و الجزائري و التونسي كما غنى المصري الى جانب اغانيه التي اشتهر بها مثل "انت باغية واحد" و انت معلم" و"سالينا"و "انا ماشي ساهل".

و غلب على جمهور قرطاج العنصر الشبابي اذ كانت نسبة كبيرة منه من المراهقين و خاصة المراهقات و استلزم الامر اقامة حاجز امني على طول الركح لمنع محبات المجرد الجالسات في الصفوف الامامية من الاقتراب منه.

و لاضفاء الحيوية على حفله اختار المجرد ان تكون اغانيه في شكل لوحات راقصة منها عدد من الراقصين و الراقصات و هو ما الهب حماسة الجمهور الذي لم يتوقف عن الغناء و الرقص طيلة السهرة.

يذكر ان انتقادات كثيرة وجهت لادارة المهرجان لقرارها برمجة حفل لسعد المجرد و راى النقاد انه لا يستحق الصعود على ركح مهرجان عريق مثل قرطاج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي