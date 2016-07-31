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بالصور: ماجد المصري يعود لمهنته القديمة بسبب فنانة سعودية

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الأحد 31-07-2016 17:59

بعد سنوات من التفرغ للتمثيل بالدراما العربية واللبنانية، عاد النجم ماجد المصري لمهنته القديمة كموديل، تلبية لرغبة الفنانة الشهيرة شاليمار الشربتلي زوجة المخرج الشهير خالد يوسف، وسافر بالفعل لباريس للخضوع لجلسة تصوير للترويج لخط انتاج جديد للملابس الرجالي يحمل اسم "موفنج أرت".

شاليمار استغلت فرصة تواجد ماجد المصري بباريس بعطلة صيفية مع أسرته بعد عناء تصوير مسلسل الخانكة، وتواجدها برفقة زوجها خالد يوسف لعرض تشكيلتها الجديدة بمهرجان للموضة، وقامت بتنسيق جلسة تصوير جديدة لماجد بشوارع باريس للملابس الرجالي قبل طرحها بأسواق الشرق الأوسط.

ماجد المصري أكد باتصال خاص مع "سيدتي نت" أنه سيخضع لجلسة تصوير أخرى بشوارع إمارة موناكو، لافتاً الى أنه وافق على العودة للعمل كموديل، تقديراً للفن والابتكار بالتشكيلة الجديدة التي تمزج ما بين الطابع الكلاسيكي والفن التجريدي.

يذكر أن شاليمار الشربتلي كانت أول فنانة تشكيلية عربية تشارك وتفوز بجائزة "صالون الخريف الفرنسي" والذى شارك فيه 36 دولة و500 فنان عالمي، بالإضافة إلى احتفال متحف اللوفر بها وبأعمالها كأول فنانة عربية تُضع لوحاتها على جدران المتحف في 2016 من بين مشاركة 450 فنانا من جميع أنحاء العالم.

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سيدتي

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