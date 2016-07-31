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علا غانم تغادر المستشفى بكسر بالكتف و 11 غرزة لبناتها

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الأحد 31-07-2016 18:04

غادرت النجمة علا غانم المستشفى الملكي بالإسكندرية بعد استقرار حالتها الصحية، وتم تشخيصها بكسر بالكتف بدلاً من التشخيص المبدئي بكسر بظمة الترقوة، وستخلد للراحة لمدة لا تقل عن أسبوعين، بينما احتاجت ابنتيها لـ 11 غرزة جراحية لعلاج الجروح القطعية المتفرقة بأنحاء الجسم وغادرتا المستشفى معها، برفقة والدتها التي تحتاج للمزيد من العلاج لضمان التئام كسور فقرات الظهر.

زوج علا غانم رجل الأعمال عبد العزيز حسن أكد ان سيارة النجمة تدمرت بالكامل بعدما انقلبت ثلاث مرات إثر محاولتها الانحراف فجأة لتفادي سيارة أخرى، لافتاً أن السيارة اصطدمت بالسور الفاصل بين الطريقين، والسبب يعود إلى أن علا كانت تسير على سرعة كبيرة وفجأة ظهرت أمامها سيارة تقطع الطريق أثناء الدوران من الملف، فحاولت علا أن تتفادى السيارة ودخلت في السور ما أدى إلى انقلابها.

علا غانم أكدت باتصال مع "سيدتي نت" فور مغادرتها المستشفى، أنها بحالة صحية جيدة، وقالت إن تأجيل تصوير مسلسلها الجديد "السبع بنات" هدفه الأول حاجتها لمتابعة الوضع الصحي لوالدتها والوصول لقرار حول خضوعها للجراحة، علماً بأن فريق العمل بدأ التصوير بالفعل من يوم السبت.

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سيدتي