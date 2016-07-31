"الغد السورى"ينتقد جبهة النصرة والقوى السياسية التى رحبت بإعلان "الجولانى"

دعا تيار الغد السورى جميع القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية للعمل معا وببرنامج عمل وطنى موحد لإنقاذ سوريا من مشاريع القوى الجهادية التكفيرية المتطرفة المعادية للتقدم والحداثة وللسلام العالمى وحرية الشعوب، رافضا ما أعلنته بعض القوى السياسية السورية بالترحيب والتهليل لتصريحات أبو محمد الجولانى عن تغيير اسم جبهة النصرة.

وأوضح التيار فى بيان صحفى، اليوم الأحد، ان اصرار بعض القوى على خداع السوريين بالتأكيد على وطنية القوى المتطرفة وارتباطها بثورة الشعب السوري وتعاميهم عن سجونها واستبدادها الديني وإجبارها للناس على الالتزام بأفكارهم ومشروعهم الجهادي العالمي هو أمر لا يعبر عن الشعب السوري ولا عن ثورته الحية، معلنا إصراره على ثوابته فالشعارات والرايات الداعية لدولة إسلامية وشرع إسلامي على اختلاف مسمياتها وتوجهاتها لم ولن تخدم إلا أعداء الثورة وفى مقدمتهم نظام" العصابة الأسدية المجرمة" بحسب البيان.

وأوضح التيار إن جبهة النصرة تجاهر بأنها مشروع قاعدة منفصل عن الثورة السورية وأسبابها وشعاراتها وأهدافها، وأنها تعمل لتحقيق مشروع القاعدة بكل أهدافه.

وأكد تيار الغد السورى على التزامه بأهداف ثورة الشعب السورى وخياراته بإقامة دولته المدنية الديمقراطية، وأن الثورة السورية قامت من أجل الحرية والكرامة وليس من أجل أوهام البغدادى والجولانى ومن يؤيدهما سرا وعلانية، ويرى فيهما إمكانية الانتماء للثورة والالتزام بأهدافها.

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