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أنور قرقاش: جماعة الإخوان تقود "بروباجاندا" ضد الإمارات بلا عقلانية

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أنور قرقاش: جماعة الإخوان تقود "بروباجاندا" ضد الإمارات بلا عقلانية أنور قرقاش: جماعة الإخوان تقود "بروباجاندا" ضد الإمارات بلا عقلانية
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور قرقاش، أن هناك "بروباجاندا" ضد الامارات مصدرها نشرة إخوانية، مبدياً استغرابه من "النفيسى" كيف يتحدث عن موضوع دقيق من دون معلومات محددة أو تحليل عقلانى.

وقال قرقاش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "النفيسى فى قناة TRT العربية لم يقدم جديدا، دحلان وأموال وهمية وكتاب صدر قبل47 عام، "بروبوجاندا" ضد الامارات من اخواني في قناة اخوانية مصدره نشرة اخوانية."

واضاف:" أستغرب كيف يتحدث شخص "أكاديمى" عن موضوع دقيق دون معلومات محددة أو تحليل عقلانى، هل هي عقدة شخصية محددة ضد الإمارات؟ أم موقف حزبى واجب؟"

وقال :"استغربت سطحية التحليل وتكرار قصص الميدل إيست أى الاخوانية الهوى، ولم أستغرب المقابلة لأنها ضمن نمط تحرك الاخوان، نشر الكذبة وتأييدها."

يذكر أن عبدالله النفيسى أحد منظرى جماعة الإخوان الإرهابية ودأب على ترويج التهم الموجهة للإمارات.

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