القنصل الروسي: قريبا فتح القنصلية الروسية بالغردقة‎

إستقبل اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اليوم الاحد ، القنصل العام الروسى بالمحافظة، واكد القنصل الروسي انه تم اختيار مكان القنصلية الروسية بمنطقة الإنتركونتيننتال بمدينة الغردقة، وانه جارى الآن إعداد وتجهيز المقر ليتلائم مع مدينة الغردقة كإحدى المدن التى تضم أكبر الجاليات الروسية فى العالم العربى ليكون الأفتتاح الرسمي خلال اسابيع.

وناقش القنصل الروسي مع اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر إلى إجراءات الحصول على الفيزا للوفود الروسية واصدار تعليمات للاجهزة المعنية بتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة حتى تبدأ القنصلية رسمياً في ممارسة أعمالها والعمل علي تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا من خلال خدمة المواطنين الروس بالبحر الأحمر، و أن وجود القنصلية الروسية بالغردقة سيفتح آفاقاً جديدة للعديد من الأنشطة المشتركة بين مصر وروسيا.

وأكد محافظ البحر الأحمر، على دعمه الكامل للقنصل الروسي وجميع العاملين بالقنصلية من أجل إستعادة حركة السياحة الروسية فى أقرب وقت ممكن، مشيرإلى أنه تم الاتفاق مع القنصل علي استقبال اول وفد روسي خلال شهر اغسطس القادم .