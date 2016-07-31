السيطرة علي حريق محدود نشب في قطار محمل بمواد بترولية في الأقصر‎

​​سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، على حريق محدود نشب في إحدى عربات قطار محمل بمواد بترولية أثناء دخوله المحطة​ ​.

تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر يفيد بنشوب حريق محدود فى أحد عربات قطار محملا بمواد بترولية​ ​وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق من قبل عمال المحطة​.

و تبين أن القطار قبل دخوله المحطة حدث احتكاك بين عجلاته والقضبان، مما أدى إلى نشوب حريق محدود وتمت السيطرة بطفيات الحريق قبل وصول سيارة الإطفاء​.