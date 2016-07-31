السيطرة علي حريق محدود نشب في قطار محمل بمواد بترولية في الأقصر‎

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، على حريق محدود نشب في إحدى عربات قطار محمل بمواد بترولية أثناء دخوله المحطة .
تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر يفيد بنشوب حريق محدود فى أحد عربات قطار محملا بمواد بترولية وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق من قبل عمال المحطة.
و تبين أن القطار قبل دخوله المحطة حدث احتكاك بين عجلاته والقضبان، مما أدى إلى نشوب حريق محدود وتمت السيطرة بطفيات الحريق قبل وصول سيارة الإطفاء.