أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

السيطرة علي حريق محدود نشب في قطار محمل بمواد بترولية في الأقصر‎

Google+ Print
السيطرة علي حريق محدود نشب في قطار محمل بمواد بترولية في الأقصر‎ السيطرة علي حريق محدود نشب في قطار محمل بمواد بترولية في الأقصر‎

أرشيفية

​​سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، على حريق محدود نشب في إحدى عربات قطار محمل بمواد بترولية أثناء دخوله المحطة​ ​.

تلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارا من العميد محمد عمر مدير إدارة الحماية المدنية بالأقصر يفيد بنشوب حريق محدود فى أحد عربات قطار محملا بمواد بترولية​ ​وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق من قبل عمال المحطة​.

و تبين أن القطار قبل دخوله المحطة حدث احتكاك بين عجلاته والقضبان، مما أدى إلى نشوب حريق محدود وتمت السيطرة بطفيات الحريق قبل وصول سيارة الإطفاء​.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا