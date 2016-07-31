بالصور..محافظ أسوان يفتتح عدد من المنشآت الجامعية الجديدة بتكلفة 650 مليون جنيه‎

افتتح اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، اليوم الأحد، عدد من المنشآت الجامعية والعلمية والطبية الجديدة التابعة لجامعة أسوان بتكلفة إجمالية تصل إلى 650 مليون جنيه، حيث رافق المحافظ خلال الإفتتاح الدكتور منصور كباش، رئيس الجامعة، والدكتور عبد القادر محمد، نائب رئيس الجامعة والمشرف على تنفيذ المشروعات، والدكتور هانى مدكور والمكتب الفنى بكلية هندسة أسوان تحت إشراف عميدها الدكتور أيمن عثمان ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والقائمين على تنفيذ المشروعات.

وشملت الافتتاحات بعض المنشآت بكليات هندسة الطاقة والطب البيطرى بمقر الجامعة بصحارى، بجانب بعض المنشآت المقامة بالمقر الجديد للجامعة بمدينة أسوان الجديدة، علاوة على بعض المنشآت بمستشفى أسوان الجامعى. وبدأ المحافظ جولته بافتتاح المسجد الجديد والسور بكلية هندسة الطاقة بتكلفة 4.5 مليون جنيه، واستمع لعرض من عميد كلية هندسة الطاقة عن تنفيذ مشروع توليد الطاقة الشمسية الجارى تنفيذه بكلية هندسة الطاقة بتكلفة 2 مليون جنيه، عن طريق استخدام ألواح زجاجية ومدخنة أسطوانية لتوليد الطاقة الكهربائية ، فيما قام مجدى حجازى بتفقد مبانى مستشفى كلية الطب البيطرى الجديد بتكلفة 7.5 مليون جنيه والتى تقام على مساحة 2700 متر مسطح بنسبة تنفيذ وصلت إلى 95 % وتشمل 4 قطاعات تضم القطاع الإدارى التعليمى والمعامل والعمليات الجراحية والحظائر حيث من المقرر نهوها خلال 15 يوماً كما أنها تضم العديد من الأجهزة البيطرية.

وتفقد محافظ أسوان، الأعمال الجارى تنفيذها بالمبنى الإدارى والأكاديمى بمقر الجامعة بصحارى والذى يضم 7 مبانى بدور أرضى وأول علوى على مساحة 9 آلاف متر مسطح بتكلفة 55 مليون جنيه. وتوجه محافظ أسوان عقب ذلك إلى مدينة أسوان الجديدة، حيث قام بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت بمبانى الجامعة الجارى إنشاؤها على مساحة 98.5 فدان كمرحلة أولى وذلك من إجمالى 650 فدان تم تخصيصها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية وتضم مجمع المدرجات الأول والثانى بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، حيث أقيم كل مدرج على مساحة 3 آلاف متر مسطح ويضم دور أرضى وأول ويستوعب كل منهما 700 طالب وطالبة ومجهز بأحدث الأنظمة التكنولوجية فى الصوتيات والإضاءة ، كما قام المحافظ بافتتاح مبنى كلية الآداب الجديد بتكلفة 24 مليون جنيه والذى أقيم على مساحة 4500 متر مسطح وهو يتكون من دور أرضى واثنين دور علوى.

وفى نفس السياق، توجه مجدى حجازى والدكتور منصور كباش رئيس الجامعة لمبنى مستشفى أسوان الجامعى، حيث افتتح مجدى حجازى مبنى العيادات الخارجية بتكلفة 27 مليون جنيه بخلاف الأجهزة الطبية، ومقام على مساحة ألفين متر مسطح ويضم دورين بهما 24 قسم تشتمل على العديد من العيادات الخارجية، بجانب افتتاحه لقسم جراحة المسالك البولية والمناظير والذى يضم لأول مرة وحدة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية مما سيساهم فى تخفيف مشقة السفر والأعباء المالية لأهالى أسوان وخاصة أنه يقدم الخدمة للمرضى بأسعار مخفضة وأقل من القطاع الخاص ، كما أنه يضم 2 جهاز بتكلفة 5 مليون جنيه لتشخيص وتفتيت حصوات الكلى الشفافة والغير شفافة، وتفقد المحافظ أيضًا الأعمال الجارية لإنشاء وحدة الرنين المغناطيسى بمبنى مستشفى أسوان الجامعى القديم بتكلفة 10 ملاين جنيه للجهاز والتشطيبات الخاصة بالمبنى حيث وجه لإيجاد حل هندسى للمنطقة المواجهة من الناحية الجنوبية لموقع وحدة الرنين لتفادى أى أضرار مستقبلية.

وافتتح محافظ أسوان أعمال تطوير وتجديد قسم أمراض النساء والتوليد بتكلفة 1.5 مليون جنيه والمقام داخل مبنى المستشفى القديم، ويضم أحدث الأجهزة الطبية فى التشخيص وغرفة عمليات وقاعة للتدريس، بجانب 46 سرير وغرف مخصصة للأطباء وطاقم التمريض ، بجانب تفقد المحافظ للأعمال الجارية بمستشفى الباطنة والأطفال بتكلفة 28 مليون جنيه والتى تقام على مساحة ألفين متر مسطح وتضم 4 أدوار، حيث من المقرر الانتهاء منها خلال 8 أشهر ، علاوة على تفقد اللواء مجدى حجازى لوحدة الغسيل الكلوى الجديد بتكلفة 3 مليون جنيه حيث أقيمت على مساحة 1200 متر مسطح وتضم 60 ماكينة غسيل كلوى جديدة بتكلفة 9 مليون جنيه وتخدم 180 مريض يوميًا منها غرف مخصصة للأطفال وغرفتين لمرضى فيروس سى.

وطالب حجازى القائمين على تنفيذ الأعمال الإنشائية بمبانى الجامعة بمدينة أسوان الجديدة بأن يتم توفير عدد 2 عربة كهربائية لخدمة الحالات الخاصة فى الدخول لمبانى الجامعة ، ومراعاة توفير كافة وسائل الراحة لذوى الاحتياجات الخاصة من المترددين على كليات الجامعة ، مع التخطيط لاستغلال مبانى الجامعة فى توليد الطاقة الشمسية لإضافة ما يتم إنتاجه من ميجاوات للشبكة الموحدة وتحقيق عوائد مادية تضاف للجامعة. وأشار منصور كباش إلى أن المبانى الجديدة الجارى إنشاؤها بمدينة أسوان الجديدة تضم 9 مبانى بكامل إنشاءاتها حيث بدأ العمل فيها من يونيو عام 2012 ومستمر حتى الآن ، مؤكداً على أن المبانى الجديد ستساهم بشكل كبير فى إحداث التنمية المأمولة للمحافظة وتحقق طفرة غير مسبوقة باعتبار أن الجامعة هى النواة التى تنطلق منها التنمية وخاصة أن منشآت الجامعة الجديدة تضم 4 محاور منها ما يتم تنفيذه بمدينة أسوان الجديدة وأخرى بمقر الجامعة بصحاى ، والثالثة بكليتى التربية والهندسة وأيضاً فرع الجامعة بالقاهرة ، بالإضافة إلى المحور الرابع داخل مستشفى أسوان الجامعى، فضلاً عن تنفيذ برتوكولات لضبط الجودة لها مواصفات ومناسيب محددة.

وأضاف كباش بأنه جارى أيضًا الانتهاء من مبانى كليات الجامعة بمدينة أسوان الجديدة والتى تضم إنشاء كليات الألسن بتكلفة 26 مليون جنيه، بجانب إنشاء مبنى كلية التمريض بتكلفة 31 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بتكلفة 33 مليون جنيه، علاوة على إنشاء مبانى المراكز الطبية المتخصصة بتكلفة 42 مليون جنيه.