أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مكتبة الإسكندرية تفتتح مشروع "نحو معلم أفضل" بالتعاون مع مؤسسة "ساويرس" الثلاثاء

Google+ Print
مكتبة الإسكندرية تفتتح مشروع "نحو معلم أفضل" بالتعاون مع مؤسسة "ساويرس" الثلاثاء مكتبة الإسكندرية تفتتح مشروع "نحو معلم أفضل" بالتعاون مع مؤسسة "ساويرس" الثلاثاء
تفتتح مكتبة الإسكندرية، الثلاثاء المقبل، مشروع "نحو معلم أفضل"، أحد مشروعات تطوير التعليم بالتعاون مع مؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، ومؤسسة "ستار كير إيچيبت".

ومن المقرر أن يلقى عددا من الحضور كلماتهم الافتتاحية للمشروع، ومنهم الدكتور إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، والمهندسة نورا سليم، المدير التنفيذى لمؤسسة "ساويرس" للتنمية الاجتماعية، والمهندس كريم سامى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ستار كير إيچيبت"، ولمياء عبد الفتاح رئيس قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية، والمهندس أيمن السيد مدير مركز القبة السماوية العلمى بمكتبة الإسكندرية.

ويسعى المشروع لتنفيذ برنامج تدريبى للمعلمين قائم على فتح الآفاق، وغرس مهارات التعلم الذاتى لديهم، وتدريبهم على المهارات الأساسية والتدريسية والحياتية ومهارات التفكير الإبداعي، حيث سيتم تدريبهم فى مجال العلوم على مدار سنتين، لتأهيلهم ليكونوا مدربين لمدرسى العلوم الآخرين، وذلك لضمان استمرارية نقل المهارات التى تم اكتسابها، بالإضافة إلى تنمية قاعدة المتدربين بتكلفة اقتصادية.

ويهدف المشروع إلى تنمية مهارات المعلم الشخصية والحياتية المكملة لمهارات التدريس، لتحسين التواصل مع التلاميذ، مما سينعكس على العملية التعليمية بالكامل، كما يهدف لإعداد وتكوين معلم نموذجى يكون نواةً لإصلاح منظومة التعليم المصري، وتفعيل دور المكتبة المدرسية وتشجيع الطلاب على استخدامها فى البحث، وتشجيع المعلمين على وضع خطط لأنشطة غير صفية يمكنهم القيام بها مع تلاميذهم فى المستقبل.

ويستهدف المشروع المدارس الحكومية فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية من محافظات الإسكندرية وأسيوط، من أجل التوصل لطريقة أفضل للتعليم والإسهام فى تطوير مسيرة التعليم فى ، كما ستتضمن المبادرة مسابقات بين المدارس المشاركة من طلبة ومدرسين.


>
>ندوة علمية عن السياسة الشرعية بمكتبة الإسكندرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر