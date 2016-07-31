الداخلية الكويتية تطلق "التأشيرة الإلكترونية" لتسهيل الحصول على الخدمة

>أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد، أنها أطلقت خدمة الحصول على تأشيرة دخول البلاد إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة - فى مؤتمر صحفى - أنه يمكن الحصول على التأشيرة إلكترونيا عن طريق الموقع المخصص لذلك، ثم يتم طباعة التاشيرة للزائر عند الحضور إلى مطار الكويت.

وقال المدير العام للإدارة العامة لشئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية اللواء طلال معرفي، إن نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد يأتى فى إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتحديث العمل الأمنى ودفع عجلة التطور فى مختلف القطاعات التابعة لها باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التوسع والإتقان فى تطوير الخدمات الإلكترونية الأمنية، لخدمة أهل الكويت والوافدين إليها، مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية على تقديم الخدمات الإلكترونية مع التوسع فى ذلك مستقبلا بشكل يضمن تقديمها بجودة عالية وبكل سهولة ويسر.

وأضاف معرفى أن الجنسيات التى يمكنها الحصول على التأشيرة الفورية تشمل رعايا 52 دولة تربتهم اتفاقيات بذلك مع دولة الكويت فضلا عن المقيمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممن لديهم إقامات صالحة لا تقل عن 6 اشهر، وتشمل 14 مهنة من المتخصصين.

من جهته، قال المدير العام للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى العميد عادل الحشاش، إن نظام التأشيرة الإلكترونية تم تطبيقه على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وأوضح الحشاش أن الشروط الواجب توافرها للراغبين بالحصول على التأشيرة الإلكترونية تتضمن ألا يكون القادم للكويت من حملة وثائق السفر وتذاكر المرور بكل أنواعها، وألا يكون مسجلا بشأنه أى قيود أمنية تحول دون دخولهم البلاد أو الخروج منها.

وشدد على أنه فى حال وجود اختلاف فى بيانات سمة الدخول عن بيانات جواز السفر تعتبر سمة الدخول لاغية ولا يسمح لحاملها بالدخول.

وأضاف أنه سيتم استيفاء رسوم التأشيرة والبالغة ثلاثة دنانير كويتية بعد الحصول عليها عن طريق منفذ الوصول عند قدوم الزائر للكويت.

وفى ذات السياق، قال الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الإعلام الكويتية جاسم الحبيب، إن هذا النظام يأتى تأكيدا على توجهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، لتحويل الكويت إلى مركز مالى وتجاري.

وذكر أن الوزارة - وبالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية - ستقوم بوضع خطة إعلامية للترويج لهذا النظام وشرح مميزاته، بهدف استقطاب أكبر عدد من الزوار والسياح الراغبين بالقدوم إلى الكويت.

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