المرصد السورى يطالب بتنفيذ اقتراح دى ميستورا بشأن إشراف الأمم المتحدة على معابر حلب

طالب المرصد السورى لحقوق الإنسان ومقره لندن اليوم الأحد، بتنفيذ اقتراح المبعوث الأممى إلى سوريا ستيفان دى ميستورا بشأن إشراف الأمم المتحدة على المعابر الإنسانية فى مدينة حلب.

ودعا مدير المرصد رامى عبد الرحمن فى اتصال هاتفى مع قناة (الحرة) الأمريكية الأمم المتحدة إلى إدخال المساعدات الإنسانية والطبية ورفع الحصار عن الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وكذا فتح ممرات لمن يريد أن يخرج من المدينة وليس لإجبار السكان على الخروج منها بسبب الحصار الذى تفرضه القوات النظامية.

وأشار عبد الرحمن إلى أن النظام السورى وحليفه الروسى يسعون من خلال فتح المعابر الإنسانية الإيحاء بأنهم يريدون حماية المدنيين، لكنهم فى المقابل يستمرون فى قصفهم للأحياء الشرقية من حلب.

وفيما يتعلق بمعركة منبج، قال عبد الرحمن" إن "قوات سوريا الديمقراطية" مدعومة بغطاء جوى من التحالف الدولى أصبحت تسيطر على نحو 40% من المدينة، مما سمح لأكثر من ألفى مدنى بالخروج من المدينة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مضيفا أن الاشتباكات مازالت مستمرة فى مدينة منبج، وأن تنظيم داعش يتكبد خسائر فادحة بسبب القصف الجوى الذى يشنه التحالف.