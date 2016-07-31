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أحمد عسيرى: السعودية لن تكون طرفا فى المعادلة الداخلية اليمنية

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أحمد عسيرى: السعودية لن تكون طرفا فى المعادلة الداخلية اليمنية أحمد عسيرى: السعودية لن تكون طرفا فى المعادلة الداخلية اليمنية
قال اللواء ركن أحمد عسيرى، المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى، إن الأعمال العدائية من الميليشيات اليمنية على الحدود لم تتوقف، مشيراً الى أن قيادة التحالف لم ترد على الانتهاكات السابقة تسهيلا لعمل المجتمع الدولى.

وأضاف عسيرى أن التحالف العربى لن يسمح باستمرار خروقات الميليشيات، وعلى المجتمع الدولى أن يحدد مصير الحوار فى ظل استمرار الانتهاكات، مؤكداً أن المبعوث الأممى تلقى بشكل دورى تقاريرا عن خروقات الميليشيات.

و أكد المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العربى، أن حدود السعودية لن تكون طرفا فى أى حوار داخلى، ولن تكون حدود السعودية طرفا فى أى تفاوض داخلى، لأن السعودية ليست طرفا فى المعادلة الداخلية اليمنية.

وشدد اللواء عسيرى، على الميليشيات اليمنية التى تقوم بالهجمات العدائية على حدود السعودية، أدراك أن المفاوضات الطريق الوحيد للحل، وأن العمليات العسكرية مستمرة للعودة عن الانقلاب.

وأشار عسيرى، إلى أن الحدود السعودية عصية على هذه الميليشيات ومحاولاتها العبثية.

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