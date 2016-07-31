أخبار عاجلة

«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
عامر حسين: اتجاه لتغير موعد لقاء الزمالك والمقاصة -
«يد الزمالك» تواصل الاستعداد للسوبر الإفريقي -
20 لاعبًا في قائمة الاتحاد السكندري استعدادًا لمواجهة الأهلي -
بعد تفجير الكنيستين.. مشاهير توعدوا تنظيم «داعش» الإرهابي -
12 يونيو.. الحكم على ورثة سكرتير "مبارك" بتهمة الكسب غير المشروع -
"عمومية الفتوى والتشريع" تصدر 368 فتوى ورأيا ملزما خلال 6 أشهر -
مقتل صياد في الفيوم أخذًا بالثأر -
جيجز: مانشستر يونايتد يبالغ في الاعتماد على إبراهيموفيتش -
تأجيل دعوى أجر حضانة ومسكن ابنة أحمد الفيشاوي لـ8 مايو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير الداخلية البلجيكي: 520 شرطيًا يتلقون علاجًا نفسيًا عقب هجمات بروكسل

Google+ Print
وزير الداخلية البلجيكي: 520 شرطيًا يتلقون علاجًا نفسيًا عقب هجمات بروكسل وزير الداخلية البلجيكي: 520 شرطيًا يتلقون علاجًا نفسيًا عقب هجمات بروكسل

وزير الداخلية البلجيكي يان جامبون

صرح وزير الداخلية البلجيكي يان جامبون، اليوم الأحد، أن أكثر من 500 شرطي بلجيكي طلبوا المساعدة النفسية عقب الهجمات التي وقعت في 22 مارس الماضي ببروكسل، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا.

وقال “جامبون”، “إن 520 شرطيًا لجأوا لخدمات العلاج النفسي التي تقدمها الشرطة الاتحادية، عقب الهجمات في مطار زافنتيم ومحطة مترو مالبيك”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف “لا يزال بإمكان عناصر الشرطة طلب مساعدة الحصول على دعم نفسي، على الرغم من مرور أكثر من أربع شهور”.

وأردف “جامبون”، “هناك جزء فقط من اجمالي 520 كانوا طلبوا المساعدة يتلقون العلاج النفسي حتى الآن”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا