وزير الداخلية البلجيكي: 520 شرطيًا يتلقون علاجًا نفسيًا عقب هجمات بروكسل

صرح وزير الداخلية البلجيكي يان جامبون، اليوم الأحد، أن أكثر من 500 شرطي بلجيكي طلبوا المساعدة النفسية عقب الهجمات التي وقعت في 22 مارس الماضي ببروكسل، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا.

وقال “جامبون”، “إن 520 شرطيًا لجأوا لخدمات العلاج النفسي التي تقدمها الشرطة الاتحادية، عقب الهجمات في مطار زافنتيم ومحطة مترو مالبيك”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية.

وأضاف “لا يزال بإمكان عناصر الشرطة طلب مساعدة الحصول على دعم نفسي، على الرغم من مرور أكثر من أربع شهور”.

وأردف “جامبون”، “هناك جزء فقط من اجمالي 520 كانوا طلبوا المساعدة يتلقون العلاج النفسي حتى الآن”.