بالصور.. إنقاذ شخصين من الغرق فى خليج السويس

تمكنت فرق الإنقاذ ورجال إسعاف بالسويس من إنقاذ اثنين من المواطنين تعرضوا للغرق بمياه خليج السويس فى العين السخنة.

وقام رجال الإسعاف فى السويس بإسعاف المواطنين سريعا عقب إخراجهم من المياه، ليتم إنقاذهم.

وكان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة عتاقة فى السويس بإنقاذ اثنين من المواطنين من الغرق بمياة العين السخنة.

وقال شهود عيان، إنه تم إنقاذ الشخصين قبل غرقهم وقام رجال الإسعاف فى السويس بإسعافهم سريعا فور خروجهم من المياه.



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إسعاف السويس ينقل الشخصين



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سيارة إسعاف السويس على الشاطئ



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نقل أحد الأشخاص بعد إنقاذه من الغرق

مصرع شاب غرقا على شاطئ العين السخنة فى السويس

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